"Il principio di solidarietà sia abbinato a quello di responsabilità". E' l'auspicio del ministro degli Interni Luciana Lamorgese, a margine del Consiglio straordinario Affari interni tenutosi oggi a Bruxelles, in merito alle priorità dell'imminente la Presidenza del Consiglio dell'Ue francese sulle politiche europee di Immigrazione e asilo.

Ultime Notizie dalla rete : Immigrazione Lamorgese Migranti, in Italia entra chiunque ma la Lamorgese chiede all'Ue sanzioni per Orban & co. Sbarchi e ingressi clandestini, le frontiere italiane sono un colabrodo sul fronte dell'immigrazione ma la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese a livello europeo chiede penalizzazioni per chi non accoglie, leggasi il gruppo di Visegrad. A Bruxelles, a margine del Consiglio Affari ...

Lamorgese tende la mano a Salvini: "In Europa penalizzare chi non redistribuisce migranti" Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese a margine del Consiglio Ue sugli Affari ... Lì si parla di minaccia ibrida ed è una cosa ben diversa dall'immigrazione come problema strutturale di ...

Meloni spiana la Lamorgese: "Cosa ci racconta il governo" colpo da ko su migranti e Covid Giorgia Meloni torna a tuonare contro il paradosso del Viminale, che blocca i voli dal Sudafrica per paura della variante Omicron del Covid ma lascia ...

Immigrazione, Lamorgese “Presidenza UE francese sia solidale” “Il principio di solidarietà sia abbinato a quello di responsabilità”. E’ l’auspicio del ministro degli Interni Luciana Lamorgese, a margine del Consiglio straordinario Affari interni tenutosi oggi a ...

