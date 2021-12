Il virus corre, oltre 3mila casi e 25 morti.I ricoveri tengono bianca la Lombardia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Mercoledì gli indicatori epidemiologici più alti dall’inizio della quarta ondata, anche in provincia con 245 contagi. Sono 1.202 i ricoverati, ma il rallentamento della pressione ospedaliera non farà scivolare la regione in zona gialla. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Mercoledì gli indicatori epidemiologici più alti dall’inizio della quarta ondata, anche in provincia con 245 contagi. Sono 1.202 i ricoverati, ma il rallentamento della pressione ospedaliera non farà scivolare la regione in zona gialla.

Advertising

zaninifz_ : @itsmeback_ Appena letto indice RT al 32% solo ieri alle 17::00 era al 15% strano il virus corre durante le feste P… - RisolutoOnline : Bollettino settimanale regionale, il virus corre tra i giovani - Ossmeteobargone : RT @AnsaLiguria: Covid: Asl1 sospende visite a malati ospedalizzati. In tutti e tre gli ospedali. Virus corre nell'Imperiese #ANSA https://… - Miti_Vigliero : RT @AnsaLiguria: Covid: Asl1 sospende visite a malati ospedalizzati. In tutti e tre gli ospedali. Virus corre nell'Imperiese #ANSA https://… - AnsaLiguria : Covid: Asl1 sospende visite a malati ospedalizzati. In tutti e tre gli ospedali. Virus corre nell'Imperiese #ANSA -