Il vescovo di Noto choc: 'Babbo Natale non esiste'. Bambini sconvolti, bufera social (Di giovedì 9 dicembre 2021) ' Babbo Natale non esiste e la Coca Cola ne usa l'immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani'. Il vescovo d ella Diocesi di Noto , Antonio Staglianò, non ha usato mezzi termini e ha ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021) 'none la Coca Cola ne usa l'immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani'. Ild ella Diocesi di, Antonio Staglianò, non ha usato mezzi termini e ha ...

Corriere : Il vescovo di Noto gela i bambini (e attacca Coca Cola): «Babbo Natale non esiste». Genitori sconcertati - stop_fake_news_ : AGI - Sulla slitta le renne quest'anno portano un sacco pieno di polemiche per il vescovo di Noto, Antonio Staglian… - IBeefsquatch : RT @DarkLadyMouse: Il vescovo di Noto ai bambini: 'Babbo Natale non esiste e lo ha vestito di rosso la Coca Cola a fini esclusivamente pubb… - _N_o_m_e : Il bue che dice cornuto all'asino - paolomosanghini : Il vescovo di Noto ai bambini: «Babbo Natale non esiste». Non vediamo l’ora che gli spieghi la befana. #vescovodinoto #noto #babbonatale -

Ultime Notizie dalla rete : vescovo Noto Il vescovo di Noto choc: 'Babbo Natale non esiste'. Bambini sconvolti, bufera social ' Babbo Natale non esiste e la Coca Cola ne usa l'immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani'. Il vescovo d ella Diocesi di Noto , Antonio Staglianò, non ha usato mezzi termini e ha sorpreso tutti nella basilica del SS. Salvatore scatenando la polemica sui social. 'I bambini sanno che Babbo Natale ...

