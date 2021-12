Il tesoro di Montecitorio, capolavori sparsi nei corridoi e mal conservati: c’è anche un’altra Gioconda (Di giovedì 9 dicembre 2021) “La Gioconda Torlonia, dimenticata per quasi cent’anni in un ufficio, è solo uno dei 134 dipinti che si trovano, o si dovrebbero trovare, a palazzo Montecitorio. Una collezione da fare invidia ai musei. Dai dati aggiornati al 31 dicembre scorso risulta infatti che i beni artistici presenti alla Camera dei deputati sono 4.857, di cui 4.305 di proprietà”. Lo scrive oggi un lungo articolo del Tempo, riferendosi alla notizia, pubblicata martedì scorso dallo stesso quotidiano romano, della Gioconda di Montecitorio’: un dipinto ‘gemello’ del capolavoro di Leonardo dimenticato per cento anni e che era appeso alla parte dello studio di un deputato questore. A Montecitorio opere d’arte in “deposito temporaneo”, che poi diventa definitivo “Nell’elenco – si legge sul giornale – ci sono 526 dipinti, 82 busti, 92 ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) “LaTorlonia, dimenticata per quasi cent’anni in un ufficio, è solo uno dei 134 dipinti che si trovano, o si dovrebbero trovare, a palazzo. Una collezione da fare invidia ai musei. Dai dati aggiornati al 31 dicembre scorso risulta infatti che i beni artistici presenti alla Camera dei deputati sono 4.857, di cui 4.305 di proprietà”. Lo scrive oggi un lungo articolo del Tempo, riferendosi alla notizia, pubblicata martedì scorso dallo stesso quotidiano romano, delladi’: un dipinto ‘gemello’ del capolavoro di Leonardo dimenticato per cento anni e che era appeso alla parte dello studio di un deputato questore. Aopere d’arte in “deposito temporaneo”, che poi diventa definitivo “Nell’elenco – si legge sul giornale – ci sono 526 dipinti, 82 busti, 92 ...

