Il tesoretto del governo per contrastare gli aumenti delle bollette

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri, appena terminato a Palazzo Chigi, ha deliberato, con un decreto ad hoc, gli anticipi di spesa per il 2022: 1,850 mld per vaccini e farmaci anti-Covid, 1,4 mld alla Rete ferroviaria, circa 50 milioni alle forze dell'...

La bozzadocumento parla di anticipi di spesa di 1,4 miliardi di euro utilizzati per ... la manovra prevede 2 miliardi , a cui si aggiungono 500 milioni dalfiscale e altri 300 secondo l'...... a cui si aggiungono 500 milioni dalfiscale e altri 300 secondo l'intesa già siglata in Cdm). Sempre sul fronte della Manovra, si registra il richiamopresidente dell'autorità garante ...La politica della Sardegna piange Giosuè Ligios, storico esponente della Democrazia Cristiana, morto all’età di 93 anni nella sua casa di Nuoro. Originario di Bitti, dal 1964 al 1989 ha ricoperto dive ...Il Mercatino di Natale (sabato 11 e domenica 12 dicembre, dalle 9.00 alle 19.00, in piazza Magnolie) farà da apripista agli eventi di San Bartolomeo al Mare per le festività natalizie 2021/22. Ci sara ...