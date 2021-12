Il talento di Lina Wertmüller, che ha travolto il noioso cinema politico d’autore (Di giovedì 9 dicembre 2021) Con un nome e un cognome persino più lunghi dei proverbiali titoli fluviali dei suoi film, che scherzavano coi sommari dei rotocalchi e dei romanzi d’appendice, non era tipo da farsi mettere i piedi in testa da nessuno – colleghi maschi, attrici femmine e tantomeno critici – anche utilizzando per tutta la vita solo la versione breve: Lina Wertmüller. Con la quale s’è del resto guadagnata, senza dover rivendicare quote rosa, un posto nella storia del cinema: prima donna a essere candidata all’Oscar per la miglior regia, Pasqualino Settebellezze, nel 1977 (ma c’erano anche le nomination come film straniero e per la migliore sceneggiatura originale). E se per la statuetta alla carriera ha dovuto attendere i 91 anni, nella sua casa romana, nel 2020, poco male. L’allegria era la stessa, e anche l’allergia alle altrui ipocrisie. Ora che si ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Con un nome e un cognome persino più lunghi dei proverbiali titoli fluviali dei suoi film, che scherzavano coi sommari dei rotocalchi e dei romanzi d’appendice, non era tipo da farsi mettere i piedi in testa da nessuno – colleghi maschi, attrici femmine e tantomeno critici – anche utilizzando per tutta la vita solo la versione breve:. Con la quale s’è del resto guadagnata, senza dover rivendicare quote rosa, un posto nella storia del: prima donna a essere candidata all’Oscar per la miglior regia, Pasqualino Settebellezze, nel 1977 (ma c’erano anche le nomination come film straniero e per la migliore sceneggiatura originale). E se per la statuetta alla carriera ha dovuto attendere i 91 anni, nella sua casa romana, nel 2020, poco male. L’allegria era la stessa, e anche l’allergia alle altrui ipocrisie. Ora che si ...

Advertising

AnnaAscani : Lina Wertmüller è stata senza dubbio una delle più grandi protagoniste del cinema italiano. Una donna e una profess… - axelvassallo : RT @FiammaSATTA: Grandissima Lina???? ??Grazie del tuo talento??#linawertmuller #cinemaitaliano #raffaellafioretta #museomaxxi #wheelchair #sm… - GruppoFICamera : RT @DeborahBergamin: Il talento c’è o non c’è. E Lina #Wertmuller ne aveva tanto. Così come l’arguta raffinatezza nel raccontare l’Italia e… - gianlucalibrale : RT @FMCastaldo: Forza, determinazione, talento. Se ne è andata la regista Lina #Wertmüller che ha segnato in maniera originale con queste s… - cocchi2a : RT @FMCastaldo: Forza, determinazione, talento. Se ne è andata la regista Lina #Wertmüller che ha segnato in maniera originale con queste s… -

Ultime Notizie dalla rete : talento Lina Morte Lina Wertmüller, raccontò al Festival di Spoleto del '79 una storia ispirata alla 'Saponificatrice' Leonarda Cianciulli La straordinaria regista Lina Wertmüller, scomparsa oggi a 93 anni , aveva più volte raccontato ... Lo si fa perché si ha talento. Questa è l'unica cosa che conta per me e dovrebbe essere l'unico ...

A Lina Wertmüller le etichette andavano strette come le celebrazioni: 'Femminista? Al 75%. Mi sono sempre fatta rispettare, volevo che fosse ... ... per tutte e tutti semplicemente Lina Wertmüller , le etichette andavano strette tanto quanto le ... Per lei contavano più di tutto il talento e il carattere. E lo ripeteva spesso, senza paura di ...

Il talento di Lina Wertmüller, che ha travolto il noioso cinema politico d'autore La regista era capace di sgomitare e vincere da dietro la macchina da presa in un mondo maschile, senza bisogno delle quote rosa. Appartiene alla schiera di chi ha saputo farci divertire con intellige ...

Lina Wertmuller, il ricordo di Gabriella Pession: “Le devo tutto” L’attrice, che debuttò al cinema nel 1999 diretta proprio da Wertmuller, ricorda la regista in un’intervista a Fanpage ...

La straordinaria registaWertmüller, scomparsa oggi a 93 anni , aveva più volte raccontato ... Lo si fa perché si ha. Questa è l'unica cosa che conta per me e dovrebbe essere l'unico ...... per tutte e tutti semplicementeWertmüller , le etichette andavano strette tanto quanto le ... Per lei contavano più di tutto ile il carattere. E lo ripeteva spesso, senza paura di ...La regista era capace di sgomitare e vincere da dietro la macchina da presa in un mondo maschile, senza bisogno delle quote rosa. Appartiene alla schiera di chi ha saputo farci divertire con intellige ...L’attrice, che debuttò al cinema nel 1999 diretta proprio da Wertmuller, ricorda la regista in un’intervista a Fanpage ...