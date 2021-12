Il super Green pass fa correre le prime dosi; oltre 170mila le terze – Dati di ogni Comune (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo. super Green pass e nuove regole per il certificato base spingono verso l’alto il numero delle prime dosi somministrate: oltre 4.100 nell’ultima settimana, in concomitanza con l’annuncio e l’entrata in vigore delle disposizioni governative anti contagio. Numeri simili non si registravano dalla seconda settimana di ottobre, ma allora erano il segnale di un calo fisiologico dopo un periodo ad alto tasso di somministrazione. Con i Dati registrati dal 2 all’8 dicembre, riportati dall’apposito portale di Regione Lombardia, salgono a 887.718 le prime dosi in provincia di Bergamo. Con il recente ampliamento della popolazione target anche alla fascia d’età 5-11 anni, la Regione ha deciso di prendere come riferimento il totale dei ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo.e nuove regole per il certificato base spingono verso l’alto il numero dellesomministrate:4.100 nell’ultima settimana, in concomitanza con l’annuncio e l’entrata in vigore delle disposizioni governative anti contagio. Numeri simili non si registravano dalla seconda settimana di ottobre, ma allora erano il segnale di un calo fisiologico dopo un periodo ad alto tasso di somministrazione. Con iregistrati dal 2 all’8 dicembre, riportati dall’apposito portale di Regione Lombardia, salgono a 887.718 lein provincia di Bergamo. Con il recente ampliamento della popolazione target anche alla fascia d’età 5-11 anni, la Regione ha deciso di prendere come riferimento il totale dei ...

Advertising

borghi_claudio : E infatti, senza essere Nostradamus e in leggero anticipo su metà dicembre ecco che oggi per la prima volta i conta… - borghi_claudio : @mDl_uffy Il mio partito si chiama Lega Salvini Premier, al ministero della sanità non ha nessuno, ho votato contro… - Corriere : ?? Il decreto del super green pass rischia di impattare sul diritto allo studio di milioni di giovani - emilio05714955 : RT @Aurora68053215: Ricciardi: buona parte dei no Vax si vaccinerà con il green pass. (Fonte adnkronos) Bene quindi sta ammettendo indirett… - MuraGesuino : Le mosse di Draghi e Speranza: super green pass fino a Pasqua, stato di emergenza prolungato di sei mesi -