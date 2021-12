Il pm di Roma ha chiesto l'archiviazione: per i marò: 'Hanno agito secondo le regole di ingaggio' (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per i marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre accusati dell'omicidio di due pescatori indiani avvenuto nel febbraio del 2012 a largo delle coste del ... Leggi su globalist (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Procura dihal'per iSalvatore Girone e Massimiliano Latorre accusati dell'omicidio di due pescatori indiani avvenuto nel febbraio del 2012 a largo delle coste del ...

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - amendolaenzo : L’UE ha dato prova di saper reagire alle difficoltà, un cambiamento che non può fermarsi ora. A #Roma abbiamo lanci… - fattoquotidiano : A PROCESSO FELTRI, PORRO E SALLUSTI Direttori di giornale, cronisti, presentatori, politici di centrodestra. Qualc… - ultimenews24 : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sui due marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre i… - UBrignone : RT @FrancescoLollo1: La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per i due fucilieri di Marina Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. B… -