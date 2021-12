Il piano del governo contro il rincaro bollette: ecco cosa cambia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ottenuto un "tesoretto" di 3,2 miliardi di euro: una quota sarà destinata alla decontribuzione per i redditi più bassi, il resto verrà speso contro il caro bollette Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ottenuto un "tesoretto" di 3,2 miliardi di euro: una quota sarà destinata alla decontribuzione per i redditi più bassi, il resto verrà spesoil caro

AngeloCiocca : Ci risiamo! L’UE mette al bando #vino e #birra, questa volta con la la scusa del #cancro, avvantaggiando così grand… - Agenzia_Ansa : La Nuova Zelanda annuncia un piano per arrivare ad una graduale messa al bando del fumo per le prossime generazioni… - UniCredit_PR : ?? #UniCreditUnlocked #FUTURESTART ?? 'Sono felice di presentare il nostro nuovo piano, #UniCredit Unlocked, che fis… - spaceageoracle : RT @paoloigna1: Una crisi di rigetto di una parte del partito conservatore contro #BorisJohnson per il Piano B. - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: La stretta del governo -

Ultime Notizie dalla rete : piano del Incendio in un appartamento a Chiavari, le fiamme dall'albero di Natale. Gli inquilini messi in salvo dai vigili del fuoco Le fiamme, partite da un corto circuito delle luminarie, hanno in breve divorato tendaggi e divani in un appartamento sito al terzo piano. L'immediato intervento dei vigili del fuoco con autoscale ha ...

Milano positiva, vola Unicredit. Borse europee deboli Corre sola Piazza Affari dove è protagonista il titolo Unicredit dopo la presentazione del piano al 2024 che ha spinto al rialzo anche altri istituti bancari. Nel frattempo sui mercati USA si muove ...

Omologa del piano del consumatore con falcidia del 95% del debito Studio Cataldi Traffico di droga, catturato un latitante nel cosentino I Carabinieri della Stazione di Amantea, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Paola e dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno catturato ...

Borsa: Milano cauta (+0,2%), rally di Unicredit, in calo Tim (ANSA) - MILANO, 09 DIC - Cauta Piazza Affari (+0,25%) nella penultima seduta della settimana, con Unicredit che ha contato in positivo (+10,8%), nel giorno di presentazione del piano strategico al ...

