Il Paradiso delle Signore, trama 9 dicembre: Flora alla ricerca della verità (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'aria di Natale comincerà a farsi sentire presso il grande magazzino milanese e darà vita a nuove entusiasmanti dinamiche, come segnala la trama de Il Paradiso delle Signore di oggi, giovedì 9 dicembre. In particolare, come di consueto, verranno depositati dei bigliettini natalizi sull'albero allestito in atelier su cui ognuno scriverà i propri desideri e Dora morirà di curiosità per sapere cosa avrà scritto Nino. Intanto, ci sarà ancora molto clamore per l'incendio sventato e che ha rischiato di far divampare una distrazione di Agnese. La donna, molto provata per la sua delicata situazione familiare e per la distanza che le ha imposto Salvatore, dopo aver scoperto il suo legame con Armando, ha dimenticato il ferro da stiro acceso ed è uscita dal Paradiso. Vittorio, seppur ...

