Il Paradiso delle signore trama 10 dicembre | Agnese ha un malore | Umberto ingannato

La trama della puntata del 10 dicembre del Paradiso delle signore rivela che Agnese sarà colta da un malore e perderà conoscenza. Stefania, intanto, continuerà a fare di tutto per sabotare la relazione tra Gemma e Marco. Su di un altro versante, poi, vedremo che Flora continuerà a portare avanti il suo piano per scoprire L'articolo proviene da KontroKultura.

