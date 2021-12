Advertising

salvione : Il Napoli ha convinto la Uefa: nuovo giro di tamponi per il Leicester - sportli26181512 : Il Napoli ha convinto la Uefa: nuovo giro di tamponi per il #Leicester: Il club azzurro ha chiesto e ottenuto altri… - atinybitsalty : @intellighentsia va bene mi hai convinto come prima cosa divanetto del Napoli - peterkama : Ibra torna sul mancato passaggio al Napoli: 'Ancelotti mi aveva convinto, era tutto fatto' il tifoso del milan - TheAngloItalian : @Alemilanista86 @BigMike94187085 @loca_acm Io sono sempre convinto che a Napoli possa giocare Baka. Ma dipende molt… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli convinto

Corriere dello Sport

- Con il Covid non si scherza: ci sono una decina di persone positive o sospette che il Leicester ha dovuto lasciare in Inghilterra e ilè preoccupato. Lo ha fatto presente stamattina all'Uefa, lo ha ricordato nel corso della riunione pre - partita e poi ha chiesto e ottenuto che il Leicester procedesse con nuovi tamponi: gli ...Avevo parlato con il, ma il giorno in cui avrei dovuto firmare hanno mandato via Ancelotti. Mi aveva, era tutto fatto'.Intervenuto a Radio Deejay, Zlatan Ibrahimovic ha svelato nuovi particolari sulla trattativa che avrebbe dovuto portarlo al Napoli: "Ero in America e Mino mi diceva di tornare a giocare in Europa, in ...Il fuoriclasse svedese: "Non ho mai vinto Pallone d'oro e Champions, ma questo non cambia le mie qualità. Ho paura di ritirami. E quasi andavo al Napoli..." ...