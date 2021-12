“Il Mostro di Firenze | Quel silenzio che non tace – Bugie e verità” | il documentario

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021) In onda questa sera su Rai Due “Ildiche non’”, una coproduzione Rai Documentari e Verve Media Company, terzo appuntamento per la serie CRIME DOC Rai Documentari, in onda giovedì 9 dicembre in prima serata su Rai Due. Preceduto da un’anteprima in cui sarà Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex magistrato, a condurre lo spettatore dentro al racconto di questa vicenda. Protagonista della docuserie è il caso di cronaca nera per eccellenza: i delitti deldi. Una serie di otto duplici omicidi, 16 vittime innocenti, avvenuti fra il 1968 e il 1985 nella provincia toscana che hanno terrorizzato il Paese. Nessun fatto di cronaca nera ha spaventato tanto le famiglie italiane come ...