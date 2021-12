Il monologo di Federica Pellegrini | “Ho gareggiato con le donne | ma ho sempre dovuto combattere con gli uomini” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021)è stata la coconduttrice dell’ultima puntata de Le Iene. La campionessa di nuoto che ha dato pochi giorni fa l’addio all’agonismo ha raccontato in uncosa è significato per lei dovwersi confrontare con un mondo diostile, pronto a giudicarla sia per le sue perfomance sportive sia per la sua vita privata. Ildi: “Hocon le, ma hocon gli” “Gliche per me contano sono quelli che non hanno bisogno di cose da…” @mafaldina88 #leiene pic.twitter.com/wlU1wP3Dhh — Le Iene (@redazioneiene) December 7, ...