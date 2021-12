Il mondo cattolico rivendica il Natale: "L'Ue dimentica le origini" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il mondo cattolico fa quadrato attorno alle radici cristiani dell'Europa che, nelle ultime settimane, sono state attaccate proprio dalle istituzione dell'Unione Europea Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilfa quadrato attorno alle radici cristiani dell'Europa che, nelle ultime settimane, sono state attaccate proprio dalle istituzione dell'Unione Europea

Advertising

SigrunER : @paolamontef @Emanuel57818771 Josè non lasciò mai la moglie perchè era molto cattolico, all'epoca regnava l'ipocris… - Stefanoeltorito : @Angela60759484 @GiorgiaMeloni Bisogna anche precisare due cose. 1) Non è un'offesa fine a sé stessa, è una provoca… - ariele0916 : delle proprie idee,la strada,credo,debba sempre essere quella del ragionamento e del dialogo. Resta che mi sembrano… - GDigilio : Bravo @CarloCalenda. Con il 4%, che è più del 2% di @matteorenzi, rappresenta un mondo riformista,liberista,sociali… - QuelloKeSbrocca : non lo otterranno certo essendo i primi a deridere e a mancare di rispetto al mondo cattolico. come le vignette di… -