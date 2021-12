Il ministro della Salute libico visita ospedali del Gruppo San Donato (Di giovedì 9 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Il ministro della Salute della Libia Ali Muhammad Miftah Al-Zinat accompagnato da una delegazione in rappresentanza dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione ha concluso la sua visita agli ospedali del Gruppo San Donato. Accolto da Kamel Ghribi, vicepresidente del Gruppo San Donato e presidente di GSD Healthcare Middle East, il ministro libico ha visitato questa mattina l’IRCCS Policlinico San Donato dove è stata presentata l’area cardiovascolare con alcuni degli specialisti di punta, tra cui il cardiochirurgo Lorenzo Menicanti, l’aritmologo Carlo Pappone e il cardiologo pediatrico Mario ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – IlLibia Ali Muhammad Miftah Al-Zinat accompagnato da una delegazione in rappresentanza dei Ministerie dell’Istruzione ha concluso la suaaglidelSan. Accolto da Kamel Ghribi, vicepresidente delSane presidente di GSD Healthcare Middle East, ilhato questa mattina l’IRCCS Policlinico Sandove è stata presentata l’area cardiovascolare con alcuni degli specialisti di punta, tra cui il cardiochirurgo Lorenzo Menicanti, l’aritmologo Carlo Pappone e il cardiologo pediatrico Mario ...

Advertising

borghi_claudio : @giuliano4573 Fenomeno. Io almeno qualcosa faccio, prendo carta e penna, controllo numeri anche all'Immacolata, den… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi riceve a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica di Polonia @MorawieckiM Diretta - virginiaraggi : #PatrickZaki sarà scarcerato, una notizia che aspettavamo da tempo. Un segnale importante di giustizia nel rispetto… - Franc_Pon : Tanto vedrai se non eleggeranno in Parlamento. Gli elettori Pd e 5zelle sono capaci di tutto. E poi lo faranno Mini… - PFacchinello : RT @Montecitorio: #9dicembre 1977 - il Parlamento italiano approva la legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di la… -