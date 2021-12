Il meteo in Campania: le previsioni per giovedì 9 dicembre (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo per oggi, giovedì 9 dicembre: Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 31mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1429m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 38mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper oggi,: Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 31mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1429m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 38mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si ...

