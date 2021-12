Il mental coach Ricci: "Nei piloti conta la testa, alla Ferrari manca il team" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Viaggio nell'aspetto mentale nello sport, e in particolare nelle discipline motoristiche, con Marco Valerio Ricc i, mental coach esperto di PNL ipnotica e motivazione scientifica. " I piloti devono ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Viaggio nell'aspettoe nello sport, e in particolare nelle discipline motoristiche, con Marco Valerio Ricc i,esperto di PNL ipnotica e motivazione scientifica. " Idevono ...

Advertising

novelli_giacomo : RT @Paolo_Bargiggia: Squadre dimezzate da infortuni e stress: ecco la risposta del professor Tirelli in questa interessante intervista di @… - Paolo_Bargiggia : Squadre dimezzate da infortuni e stress: ecco la risposta del professor Tirelli in questa interessante intervista d… - MasterHeep : @Collimasoni Altro che mental coach e psicologo - Giorgiasssss : RT @OppidoFabiola: potrei davvero fare la mental coach per tutti, ma non per me :) - RosariaRimedio : RT @OppidoFabiola: potrei davvero fare la mental coach per tutti, ma non per me :) -