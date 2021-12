Il Leicester si era rifiutata di fare i temponi | squadra bloccata

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilsi rifiutava di sottoporsi ai tamponi per il Covid 19 lainglesea Napoli all’Hotel Vesuvio. Ad intervenire è stata l’Asl Napoli 1 che ha volutoun ulteriore giro di tamponi per vederci chiaro sul cluster Covid. Va ricordato che ai giocatori inglesi mancano 7 giocatori proprio per questioni legate ai contagi. Lo stesso Rodgers, allenatore del, aveva ammesso che c’era questo problema. Oggi l’Asl Napoli 1 è intervenuto all’Hotel Vesuvio per sottoporre ilad un ulteriore giro di tamponi. In un primo momento il club inglese si era rifiutato di sottoporsi a tampone molecolare. Solo in un secondo momento, dietro l’insistenza delle autorità sanitarie, i giocatori ed il gruppohanno ceduto. Dunque il ...