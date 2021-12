Il Leicester rifiuta il nuovo giro di tamponi, l’Asl: “Solo un invito per una maggiore precauzione” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La Asl Napoli 1 rende noto di non aver eseguito tamponi anticovid ai giocatori del Leicester, che tra poco saranno in campo al Maradona contro il Napoli, ma di essersi limitata a raccomandare al club inglese di eseguire i test a scopo precauzionale. Dopo le preoccupazioni espresse dal Napoli (sette calciatori inglesi non sono partiti per l’Italia o perché già risultati positivi o perché presentavano ieri sintomi sospetti) il dipartimento di prevenzione della Asl partenopea ha notificato al Leicester un invito “per una maggiore sicurezza”, rimettendo però ogni decisione al medico del club britannico. Finora non si conosce la decisione della squadra inglese che però potrebbe ritenere sufficienti i controlli già eseguiti prima della partenza. La società partenopea tema che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La Asl Napoli 1 rende noto di non aver eseguitoanticovid ai giocatori del, che tra poco saranno in campo al Maradona contro il Napoli, ma di essersi limitata a raccomandare al club inglese di eseguire i test a scopo precauzionale. Dopo le preoccupazioni espresse dal Napoli (sette calciatori inglesi non sono partiti per l’Italia o perché già risultati positivi o perché presentavano ieri sintomi sospetti) il dipartimento di prevenzione della Asl partenopea ha notificato alun“per unasicurezza”, rimettendo però ogni decisione al medico del club britannico. Finora non si conosce la decisione della squadra inglese che però potrebbe ritenere sufficienti i controlli già eseguiti prima della partenza. La società partenopea tema che ...

Advertising

anteprima24 : ** Il #Leicester rifiuta il nuovo giro di #Tamponi, l'Asl: 'Solo un invito per una maggiore precauzione' **… - sassyagron : Ma in che senso il Leicester con un focolaio attivo rifiuta i tamponi? Ma sono pazzi? E la UEFA non fa nulla? - infoitsport : Il Leicester si rifiuta di fare i tamponi, squadra bloccata all'Hotel Vesuvio. L'ASL ferma tutto? - zelluso74 : RT @napolipiucom: Il Leicester si era rifiuta di fare i temponi: squadra bloccata #covid19 #Leicester #NapoliLeicester #ForzaNapoliSempre… - napolipiucom : Il Leicester si era rifiuta di fare i temponi: squadra bloccata #covid19 #Leicester #NapoliLeicester… -