Il Leicester ha dovuto obbedire alla legge italiana, sì ai tamponi molecolari (Di giovedì 9 dicembre 2021) alla fine, ovviamente ha prevalso la legge italiana. E il Leicester ha dovuto accettare di sottoporsi ai tamponi molecolari prima della partita contro il Napoli. Come disposto questa mattina nel corso della riunione tra Uefa, i due club e la Asl Napoli 1. Il club inglese ha provato a opporsi e ha inviato una pec alla Asl Napoli 1 dicendo che per loro era valido il protocollo Uefa che non prevedeva ulteriori tamponi (anche in caso di potenziale cluster). alla fine, ovviamente, hanno dovuto capitolare. Altrimenti la Asl avrebbe potuto prendere provvedimenti restrittivi e confinare la squadra in albergo oppure obbligarli a un immediato rimpatrio.

Ultime Notizie dalla rete : Leicester dovuto Il Napoli ha convinto la Uefa: nuovo giro di tamponi per il Leicester NAPOLI - Con il Covid non si scherza: ci sono una decina di persone positive o sospette che il Leicester ha dovuto lasciare in Inghilterra e il Napoli è preoccupato. Lo ha fatto presente stamattina all'Uefa, lo ha ricordato nel corso della riunione pre - partita e poi ha chiesto e ottenuto che ...

Neve Europea! In Europa League giocherà il Napoli, che dovrà vincere contro il Leicester, scenderà in campo anche ... Avrebbe dovuto giocare anche l'Atalanta , in una partita decisiva, ma la partita è stata ...

Napoli si qualifica o retrocede se: tutti gli scenari con il Leicester Corriere dello Sport De Maggio: "Assurdo ciò che hanno fatto i giocatori del Leicester con l'ASL. Ma che comandano loro?" Il giornalista dell'emittente ufficiale del Napoli ha rivelato un retroscena dal ritiro della squadra inglese: 'Ma che comandano loro? Non scherziamo'.

Gli interventi di Nando Orsi, Alessandro Birindelli e Antonio Petrazzuolo a “1 Football Club” A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nando Orsi, ex portiere, fra le tante, di Lazio e Roma. Di seguito, un estratto raccolto ...

