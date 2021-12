Il green pass non ha spinto le vaccinazioni (Di giovedì 9 dicembre 2021) di Paolo Becchi e Mario Menichella Tutti pensano che il green pass abbia permesso all’Italia di aumentare il numero dei vaccinati. Ma come vedremo – dati alla mano – non pare affatto essere così, e il lettore stesso potrà constatarlo. In Europa, il green pass è entrato in vigore il 1° luglio del 2021, ma per i suoi ideatori il suo impiego riguardava gli spostamenti tra Paesi diversi, avendo come fine di potersi muovere liberamente nell’Unione Europea senza obbligo di quarantena 1. Esso prende il nome di “Eu Digital Covid Certificate”. L’Italia, invece, si è fin da subito portata avanti rispetto al resto d’Europa introducendo il green pass già nel decreto anti-Covid del 22 aprile 2021. Il green pass italiano era necessario, a partire dal 15 giugno, per ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 9 dicembre 2021) di Paolo Becchi e Mario Menichella Tutti pensano che ilabbia permesso all’Italia di aumentare il numero dei vaccinati. Ma come vedremo – dati alla mano – non pare affatto essere così, e il lettore stesso potrà constatarlo. In Europa, ilè entrato in vigore il 1° luglio del 2021, ma per i suoi ideatori il suo impiego riguardava gli spostamenti tra Paesi diversi, avendo come fine di potersi muovere liberamente nell’Unione Europea senza obbligo di quarantena 1. Esso prende il nome di “Eu Digital Covid Certificate”. L’Italia, invece, si è fin da subito portata avanti rispetto al resto d’Europa introducendo ilgià nel decreto anti-Covid del 22 aprile 2021. Ilitaliano era necessario, a partire dal 15 giugno, per ...

Advertising

borghi_claudio : E infatti, senza essere Nostradamus e in leggero anticipo su metà dicembre ecco che oggi per la prima volta i conta… - borghi_claudio : Quando Macron ha fatto mettere il green pass ce n'erano 12mila. Ma tranquilli, è una buona idea e funziona. - lorepregliasco : Ci sarebbe da chiedersi quanti voti stiano bruciando a destra continuando a lisciare il pelo ai no vax e a portare… - Arianna42843157 : RT @NicolaPorro: @pbecchi e Mario Menichella analizzano un po' di dati su #greenpass e #vaccini...?? - NazzarenoMi : RT @queequeg1901: Basta, è ora di eliminare il super green pass. Non possiamo permettere che la maggioranza dei vaccinati irresponsabili me… -