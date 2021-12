Il femminicidio | l' allarme sociale e le soluzioni inutili

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 9 dicembre 2021) In una recente intervista sul suo ultimo libro “Contro l’impegno - Riflessioni sul bene in letteratura”, Walter Siti ha pronunciato un concetto controverso: «Credo che una certa quantità di violenza sia ineliminabile dalla passione - ha detto lo scrittore, vincitore del Premio Strega con il libro “Resistere non serve a niente” — Ho l’impressione che, quando si dice alle ragazze “al primo schiaffo lasciatelo e denunciatelo”, si stia cercando di depurare la relazione dalla violenza, con l’effetto di trasformarla in un rapporto un po’ finto». Si può facilmente obiettare - e chissà quanti lo farebbero - che filosofeggiare, mentre le donne vengono ammazzate, è una forma sottintesa di complicità. E tuttavia la provocazione intellettuale dello scrittore suggerisce un quesito: siamo sicuri che il paradigma con cui fronteggiamo la violenza di genere sia quello giusto? Da circa trent’anni il ...