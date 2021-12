Il direttore dell’ASL Napoli 2: “Leicester pericoloso, doveroso fare il giro di tamponi” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il direttore dell’ASL Napoli 2 Antonio D’Amore ha fatto il punto sulla gara Napoli-Leicester in programma giovedì 9 dicembre e valida per l’ultima giornata di Europa League. La situazione riguarda prevalentemente la squadra inglese, affetta da casi di COVID-19. “Il Leicester lo tamponiamo. Mi auguro che stasera più dei tamponi daremo due palloni agli inglesi. Al di là degli scherzi stiamo applicando la prassi, rispettiamo le norme come sempre. Oggi ancora di più è importante che rispettiamo le regole per la prevenzione. La curva cresce, fortunatamente i casi non sono da ospedalizzare, il ricovero interessa soprattutto le persone non vaccinate”. Poi prosegue: “In una scuola 2-3 persone sono un focolaio ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il2 Antonio D’Amore ha fatto il punto sulla garain programma giovedì 9 dicembre e valida per l’ultima giornata di Europa League. La situazione riguarda prevalentemente la squadra inglese, affetta da casi di COVID-19. “Illoamo. Mi auguro che stasera più deidaremo due palloni agli inglesi. Al di là degli scherzi stiamo applicando la prassi, rispettiamo le norme come sempre. Oggi ancora di più è importante che rispettiamo le regole per la prevenzione. La curva cresce, fortunatamente i casi non sono da ospedalizzare, il ricovero interessa soprattutto le persone non vaccinate”. Poi prosegue: “In una scuola 2-3 persone sono un focolaio ...

