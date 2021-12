Il dentista no - vax con il braccio di silicone da Giletti, scoppia la bufera social e Gad Lerner... (Di giovedì 9 dicembre 2021) Possibile che con oltre 130 mila morti e mentre il virus avanza di nuovo spinto soprattutto dai no - vax che nel nome dell'audience continuino ad avere la parole negazionismi, no vax e personaggi ... Leggi su globalist (Di giovedì 9 dicembre 2021) Possibile che con oltre 130 mila morti e mentre il virus avanza di nuovo spinto soprattutto dai no - vax che nel nome dell'audience continuino ad avere la parole negazionismi, no vax e personaggi ...

Ultime Notizie dalla rete : dentista vax Il dentista no - vax con il braccio di silicone da Giletti, scoppia la bufera social e Gad Lerner... Ma c'è anche chi commenta l'ospitata del dentista 'dal braccio al silicone' con ironia: 'Grande scoop di Giletti - si legge su Twitter - dopo il dentista no vax intervisterà il pipistrello di Wuhan ...

Gad Lerner attacca Giletti, 'Intervista medico con braccio silicone? Tira a campare' Roma, 9 dic. Anche Gad Lerner si unisce al coro delle critiche che si è scatenato sui social contro Massimo Giletti dopo la sua intervista al dentista no vax che si è presentato alla vaccinazione con un braccio di silicone. 'Giletti intervista il dentista no vax con il baccio di silicone? Tira a campare', dice Lerner all'Adnkronos. 'Quel ...

Il dentista no-vax con il braccio di silicone da Giletto, scoppia la bufera social e Gad Lerner... Sul web crescono le proteste contro il conduttore: "Se non riesce a fare audience con l'informazione ormai la fa con la disinformazione. Che squallore' ...

“Ho fatto il vaccino, mi sono piegato al sistema”, così il dentista del ‘braccio finto’ Guido Russo, il dentista di Biella denunciato perché si è presentato a fare il vaccino con un braccio di silicone, ha annunciato di essersi vaccinato.

