Il dentista con il braccio di silicone: "Alla fine ho fatto il vaccino, mi sono piegato al sistema" (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Il giorno dopo il braccio finto mi sono dovuto piegare al sistema...". Guido Russo, il dentista biellese che nei giorni scorsi è stato denunciato perché si è presentato a fare il vaccino con un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Il giorno dopo ilfinto midovuto piegare al...". Guido Russo, ilbiellese che nei giorni scorsi è stato denunciato perché si è presentato a fare ilcon un ...

Advertising

LaStampa : Il dentista con il braccio in silicone in tv con Giletti: “Volevo solo provocare, sapevo che mi avrebbero beccato.… - Adnkronos : Giletti, i #novax e il dentista che ha provato a vaccinarsi con il braccio di silicone ospite a #nonelarena: 'Confr… - Corriere : Il dentista no vax con il braccio di silicone denunciato per truffa - faustomaroccia : @system64738 Poi se la prendono con il dentista che è andato a vaccinarsi con il braccio finto. - HuffPostItalia : Il dentista con il braccio in silicone: 'Una provocazione, ho fatto il vaccino il giorno dopo' -