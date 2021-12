Il Covid in forma acuta può ridurre la fertilità maschile, lo studio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo un nuovo studio sviluppato dall’Università della Georgia il Covid, se preso in forma grave, può ridurre la fertilità maschile. La ricerca esplora, dunque, il potenziale impatto che il virus può avere sulla riproduttività dell’uomo. Il Covid in forma grave può ridurre la fertilità maschile, lo studio Lo studio scientifico pubblicato su Nature Reviews Urology, analizza i modi in cui l’infezione da Covid-19 negli adulti di sesso maschile potrebbe colpire e infettare le cellule testicolari. Il team di studiosi ha fornito anche un quadro sperimentale per tracciare come il virus potrebbe avere un impatto profondo ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo un nuovosviluppato dall’Università della Georgia il, se preso ingrave, puòla. La ricerca esplora, dunque, il potenziale impatto che il virus può avere sulla riproduttività dell’uomo. Ilingrave puòla, loLoscientifico pubblicato su Nature Reviews Urology, analizza i modi in cui l’infezione da-19 negli adulti di sessopotrebbe colpire e infettare le cellule testicolari. Il team disi ha fornito anche un quadro sperimentale per tracciare come il virus potrebbe avere un impatto profondo ...

