Il cielo si schiarisce | attenzione alle strade gelate

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo l’annunciata nevicata di mercoledì, vediamo cosa succederà sul fronte del tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Simone Budelli. ANALISI GENERALE Generale miglioramento del tempo giovedì sulla Lombardia per l’allontanamento verso sud-est della perturbazione transitata mercoledì.Venerdì una nuova perturbazione proveniente dal centro Europa transiterà velocemente verso sud, portando un parziale peggioramento del tempo. A seguire, dal fine settimana, tempo in netto miglioramento per l’arrivo di correnti settentrionali più asciutte accompagnate da una rimonta anticiclonica da ovest. Giovedì 9 dicembre 2021 Tempo Previsto: In mattinatairregolarmente nuvoloso con residue deboli piogge (o pioggia mista a neve) sulla pianura orientale, in esaurimento. Nel pomeriggio nuvolosità sparsa con tendenza a ...

