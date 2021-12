Il Ceo licenzia 900 dipendenti su Zoom | ecco i suoi tre errori di leadership digitale

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La notizia è di pochi giorni fa. Il Ceo di un’azienda americana, Better.com,900con una video call di due minuti e mezzo su. L’amministratore delegato si chiama Vishal Garg. Il primo errore è stato la scelta del timing. Comunicare ilmento a inizio dicembre ha immediatamente creato neiuna frizione emotiva tra il benessere della pausa natalizia e lo spauracchio di aver perso il lavoro. Per molte delle 900 persone l’ansia di trovare un nuovo impiego prenderà il sopravvento sulla gioia di spendere un momento di festa in famiglia. Un cortocircuito che alimenta la reazione negativa. Il secondo errore è stato la strutturazione del setting. Il Ceo appare distante, in un contesto asettico e poco professionale. Non c’è simmetria nell’inquadratura, non c’è ordine sul ...

Dipendenti licenziati perché 'improduttivi' Tra le cause con cui il CEO ha motivato la decisione ci sono presunti problemi legati alle prestazioni e alla produttività: Garg ha accusato anche i dipendenti di "rubare" ai loro colleghi e clienti. Con tre mesi di liquidazione, circa 900 dipendenti si sono trovati senza lavoro. In un messaggio pubblicato sul sito web dell'azienda di mutui online Garg ha detto di essere dispiaciuto per il modo in cui ha gestito i licenziamenti. La scorsa settimana Garg aveva silurato in un solo colpo 900 dipendenti.