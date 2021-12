Il ceo di Socios attacca il nuovo sponsor del Napoli

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 9 dicembre 2021) «Non sono sostenitore del fatto che Floki Inu stia diventandodi molte squadre di calcio in molti Paesi. Un “progetto” anonimo che cerca di navigare sull’hype degli altri. Nessuno dei team manager ha mai parlato con nessuno di Floki, solo con l’agenzia. Non va bene per il settore (sport/criptovalute)». Con queste parole il ceo L'articolo