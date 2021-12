Il Cdm approva il decreto misure urgenti da 3 | 2 miliardi | nuovi fondi previsti dalle bollette ai vaccini

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Consiglio dei Ministri hato ilche introducefinanziarie e fiscali dal valore di 3,2. Iaggiuntivi andranno a coprire varie voci, dal caro, che vede aumentati di un miliardo i finanziamenti per far fronte ai rincari, al costo dei. Le coperture sono state trovate negli avanzi della legge di Bilancio e usate per anticipare le spese del 2021, così da consentire maggioriper la Manovra dell’anno prossimo. Al via ilconsu fisco e finanza da parte del Cdm Il Cdm ha dato l’ok alfinanziarie e fiscali. Tra le ...

Roma, 09 dic 19:44 - Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili...... che si andrebbe a sommare ai 2,8 mld già previsti (2 quelli in manovra, 500 milioni dal risparmio su Irpef e Irap e 300 trovati da fondi non spesi di bilancio nel corso dell'ultimo, dopo il no ...Questo 'tesoretto', viene riferito, potrà essere impiegato anche per il fondo di contrasto al caro bollette ma ancora, riferisce un ministro, "i fondi non ...E' stato approvato, dal Consiglio dei Ministri, il decreto legge sul Fisco. A renderlo noto è la ministra per il Sud, Mara Carfagna, che precisa che, per le aliquote relative ai ...