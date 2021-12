Il caso Marò è chiuso anche per l’Italia. La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sua Girone e Latorre. “Prove insufficiente. Hanno rispettato le regole di ingaggio” (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Procura di Roma ha chiesto al gip di archiviare l’inchiesta per omicidio volontario che vedeva indagati i due Marò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, in merito alla vicenda della morte dei due pescatori indiani, uccisi da colpi di arma da fuoco a febbraio 2012 al largo delle coste del Kerala, in India. Il fascicolo, che vedeva indagati i due fucilieri della Marina, era aperto dal 2012 e affidato al pm Erminio Amelio. Girone e Latorre erano stati interrogati dai pm della Capitale due volte, lo scorso luglio (leggi l’articolo) e il 3 gennaio 2013 quando la Procura di Roma aveva disposto una perizia sul computer e su una macchina fotografica che si trovavano a bordo della “Enrica Lexie”, la nave su cui erano in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladihaal gip di archiviare l’inchiesta per omicidio volontario che vedeva indagati i due, Salvatoree Massimiliano, in merito alla vicenda della morte dei due pescatori indiani, uccisi da colpi di arma da fuoco a febbraio 2012 al largo delle coste del Kerala, in India. Il fascicolo, che vedeva indagati i due fucilieri della Marina, era aperto dal 2012 e affidato al pm Erminio Amelio.erano stati interrogati dai pm della Capitale due volte, lo scorso luglio (leggi l’articolo) e il 3 gennaio 2013 quando ladiaveva disposto una perizia sul computer e su una macchina fotografica che si trovavano a bordo della “Enrica Lexie”, la nave su cui erano in ...

fcolarieti : Il caso Marò è chiuso anche per l’Italia. La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta su Girone e… - isamiccoli52 : RT @tempoweb: Marò, la Procura chiude il caso. Latorre piange per la commozione - tempoweb : Marò, la Procura chiude il caso. Latorre piange per la commozione - MafaldaOdM : RT @LaStampa: Caso Marò, il pm di Roma chiede l‘archiviazione. Prove insufficienti: “Hanno rispettato le regole di ingaggio” - partenopeoswiss : RT @GiorgiaMeloni: “Un grazie agli italiani che non ci hanno fatto sentire mai soli”, questo il commento della moglie di Massimiliano Lator… -

