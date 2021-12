Il Bmw Group consegna il milionesimo veicolo elettrificato

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Poco prima della fine dell’anno, il BMWcelebra ladel. Pieter Nota, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW, Responsible for Customers, Brand and Sales, hato il “milestone vehicle”, una BMW iX xDrive40 (consumo energetico in kWh/100 km: 22,5-19,3 WLTP) al BMW Welt il 6 dicembre. II Gruppo ha incluso un bonus speciale: il cliente non ha solo ricevuto le chiavi del suo nuovo, ma anche una BMW Wallbox – installazione inclusa – per ricaricare ilin maniera sicura e conveniente direttamente da casa, insieme ad un credito da utilizzare nelle stazioni di ricarica pubbliche in tutta Europa con BMW Charging. “Ladel...