«Il Barcellona ieri doveva vincere e non ha mai tirato in porta. Non ha qualità, né carattere né personalità» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Uno o due anni fa l’avrebbero presa malissimo. Come in effetti fecero quando il Bayern umiliò il Barcellona di Messi 8-2. Ora Messi non c’è più, il Bayern passa 3-0 in scioltezza, e i blaugrana vanno in Europa League quasi nell’indifferenza generale. Perché, di fatto, quel Barcellona non c’è più. Lo dice Xavi, testimonial di un’era. E lo ribadiscono gli editoriali dei giornali spagnoli, ormai assuefatti alla sconfitta. Il riassunto, per tutti, lo fa Joan Batlle, su Sport. Scrive di “duro colpo al prestigio del club. Un fallimento della squadra, la fine di un’era che richiede grandi decisioni a partire da angoscianti difficoltà finanziarie”. E sancisce: “Questa è la fine di un’epoca, non di un ciclo. È la vera fine dell’era di Messi”. “La prima fine del ciclo è avvenuta tre anni fa, con il fiasco di Roma, ma nessuno ci ha badato. Un anno dopo a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Uno o due anni fa l’avrebbero presa malissimo. Come in effetti fecero quando il Bayern umiliò ildi Messi 8-2. Ora Messi non c’è più, il Bayern passa 3-0 in scioltezza, e i blaugrana vanno in Europa League quasi nell’indifferenza generale. Perché, di fatto, quelnon c’è più. Lo dice Xavi, testimonial di un’era. E lo ribadiscono gli editoriali dei giornali spagnoli, ormai assuefatti alla sconfitta. Il riassunto, per tutti, lo fa Joan Batlle, su Sport. Scrive di “duro colpo al prestigio del club. Un fallimento della squadra, la fine di un’era che richiede grandi decisioni a partire da angoscianti difficoltà finanziarie”. E sancisce: “Questa è la fine di un’epoca, non di un ciclo. È la vera fine dell’era di Messi”. “La prima fine del ciclo è avvenuta tre anni fa, con il fiasco di Roma, ma nessuno ci ha badato. Un anno dopo a ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona ieri L'Italia scorda Il Signor Rossi stregata dall'eroe maledetto ... tristemente, all'estate dell'Ottantadue, la Spagna, le notti strane di Vigo, quelle caldissime di Barcellona, infine quella bellissima di Madrid. Quarant'anni, ieri, riassunti dai gol di Paolo ...

Barcellona, una stella sulla Sagrada Familia ... bellissima, di vetro e acciaio, del peso di 5,5 tonnellate, è stata posata sulla cima della guglia dedicata alla Vergine Maria della Sagrada Familia, a Barcellona, proprio ieri, nel giorno dell'...

Barcellona sempre più a fondo, senza ottavi di Champions dopo 21 anni L'ultima volta che i blaugrana giocarono la seconda coppa era la stagione 2003-2004, si chiamava coppa Uefa. In campo c'era Xavi, oggi allenatore di ...

