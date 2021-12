“Il 64% della spesa per missioni militari è per proteggere gli interessi di aziende che estraggono fonti fossili”. Il rapporto di Greenpeace (Di giovedì 9 dicembre 2021) Circa il 64% della spesa italiana per le missioni militari è destinato a operazioni legate alla difesa di fonti fossili: quasi 800 milioni di euro nel 2021, 2,4 miliardi negli ultimi quattro anni. In particolare, due missioni militari, l’operazione Gabinia nel Golfo di Guinea e l’operazione Mare Sicuro al largo della costa libica, hanno come primo compito la “sorveglianza e protezione delle piattaforme di Eni” che si trovano nelle acque internazionali, come risulta dalla ‘Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso’, trasmessa al Parlamento il 30 giugno 2021. A rivelarlo è un rapporto di Greenpeace secondo cui, nonostante gli accordi sul clima e gli impegni sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Circa il 64%italiana per leè destinato a operazioni legate alla difesa di: quasi 800 milioni di euro nel 2021, 2,4 miliardi negli ultimi quattro anni. In particolare, due, l’operazione Gabinia nel Golfo di Guinea e l’operazione Mare Sicuro al largocosta libica, hanno come primo compito la “sorveglianza e protezione delle piattaforme di Eni” che si trovano nelle acque internazionali, come risulta dalla ‘Relazione analitica sulleinternazionali in corso’, trasmessa al Parlamento il 30 giugno 2021. A rivelarlo è undisecondo cui, nonostante gli accordi sul clima e gli impegni sulla ...

RosannaMarani : “Il 64% della spesa per missioni militari è per proteggere gli interessi di aziende che estraggono fonti fossili”.… - saverio_64 : La cosa più vera della prima pagina Gene Gnocchi: Il Milan cerca svincolati per la difesa: in lizza Asamoh Mangala… - LegnanoBasket : Se vi siete persi la partita dei Knights di ieri contro la @FulgorBasket , nel link qui sotto trovate il racconto,… - TommyBrain : Comunicato n 1 del 22 Marzo 2020 Avv Marco Della Luna' - IacobellisT : Comunicato n 1 del 22 Marzo 2020 Avv Marco Della Luna' -