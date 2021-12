Ibrahimovic: “Deluso per la Champions, adesso il Milan ha un solo obiettivo!” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Intervenuto a Radio Deejay, l’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic ha espresso tutta la sua delusione per il mancato accesso alla fase ad eliminazione diretta del suo Milan in Champions League. Nel corso dell’intervista, lo svedese ha inoltre offerto una panoramica sui prossimi obiettivi dei rossoneri, raccontando anche alcuni aneddoti personali riguardanti la sua vita privata e la sua carriera calcistica. Queste le sue parole: “Siamo delusi per l’uscita dalla Champions, mi dispiace tanto, ma lotteremo per vincere lo scudetto – assicura Ibrahimovic -. Faremo di tutto per vincerlo e non molliamo. Nel fallimento c’è la base per il successo, cresceremo e faremo esperienza“. CAPITOLO TROFEI – “Non so perché non mi hanno mai dato il Pallone d’oro, io penso a giocare. Dipende come si guardano le ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Intervenuto a Radio Deejay, l’attaccante rossonero Zlatanha espresso tutta la sua delusione per il mancato accesso alla fase ad eliminazione diretta del suoinLeague. Nel corso dell’intervista, lo svedese ha inoltre offerto una panoramica sui prossimi obiettivi dei rossoneri, raccontando anche alcuni aneddoti personali riguardanti la sua vita privata e la sua carriera calcistica. Queste le sue parole: “Siamo delusi per l’uscita dalla, mi dispiace tanto, ma lotteremo per vincere lo scudetto – assicura-. Faremo di tutto per vincerlo e non molliamo. Nel fallimento c’è la base per il successo, cresceremo e faremo esperienza“. CAPITOLO TROFEI – “Non so perché non mi hanno mai dato il Pallone d’oro, io penso a giocare. Dipende come si guardano le ...

