I ragazzi e il miraggio della pensione. Resteranno al lavoro fino a 71 anni

Oggi in Italia l'età di chi riceve l'assegno è tra le più basse. Ma in futuro avremo i lavoratori più anziani di ELENA G. POLIDORI... e attraverso di esse per intercettare il pubblico deie delle ragazze che si avvicinano al ... come distinguere fra realtà e, come riconoscere ciò che fa bene da ciò che danneggia. ...di Elena G. Polidori Un futuro senza pensione. Per chi entra oggi nel mondo del lavoro in Italia, l’aspettativa per ottenere l’assegno pensionistico arriverà a 71 anni, un’età tra le più alte dei ...La testimonianza di una ragazza iscritta all’ateneo: "Una stanza costa in media 400 euro al mese di affitto. E l’offerta è limitata" ...