I miliardi del Recovery fanno gola alle mafie Nuovo allarme del presidente dell’Anac | Busia Che mette in guardia la politica sulle pressioni per tagliare i poteri dell’Anticorruzione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Che sui soldi delfund (qui il Pnrr) sia alta l’attenzione dei clan, è cosa nota. Proprio per questo, alla vigilia della pioggia da 200per la ripartenza post pandemia e l’avvio degli appalti per utilizzarli, “s’intensifica il rischio di corruzione e di infiltrazioni criminose”. A lanciare l’è ildell’Autorità anticorruzione, Giuseppe, che da Dubai dove si è tenuta la Giornata Internazionale contro la Corruzione ha fatto notare come proprio per questo motivo “non è il momento di smobilitare la lotta alla corruzione e l’azione di prevenzione, attraverso la digitalizzazione e l’incrocio di dati, su cui Anac sta puntando con forza”. Secondo quanto raccontato all’Ansa dal, l’Italia “è osservata speciale e dopo ...