I film indimenticabile | la gavetta | il marito Enrico Job

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Se ne è andata, a 93 anni, Lina Wertmüller. Una delle più grandi registe del mondo. La prima donna della storia ad essere candidata ad un Oscar, nel 1972, per Pasqualino settebellezze. Amata, e riconosciuta a livello internazionale per talento e carattere, si è spenta nella sua amata Roma. A dare la notizia un amico di famiglia tramite social. Lina Wertmüller: vita, carriera, amori guarda le foto Volitiva e indomita non ha mai sottostato alle regole, le ha stravolte e reinventate – a modo suo – come le storie raccontate sul grande schermo attraverso il suo sguardo. Modello assoluto per le registe di ...

Lina Wertmuller, amata ma anche criticata per il suo essere fuori dalle regole. a 93 ... Uno stile spiccato, eccessivo come i suoi titoli dei, spesso lunghissimi. "Travolti da un ...morta Lina Wertmuller, grandissima regista diindimenticabili come 'Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto'. Uscì nel 1974 ed ebbe un grande successo. Lina Wertmuller dopo i 90 anni: ricordi, aneddoti e riflessioni dalla ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime il suo cordoglio per la scomparsa oggi di Lina Wertmüller, "regista e intellettuale di grande finezza, che ha dato vita in tutta la sua prest ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una nota, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Lina Wertmuller, "regista e intellettuale di grande finezza, che ha dato vita in tutta la s ...