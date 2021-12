I 7 segreti militari declassificati dal Governo americano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) In questi giorni si parla parecchio del fatto che gli USA abbiano declassificato alcuni documentirelativi agli oggetti volanti non identificati (UFO). Non è la prima volta che ilsvela storie per anni nascoste o mette a disposizione del pubblico documenti di cui poco o nulla si sapeva. Possiamo anche fare una storia delle desecretazioni più importanti. Dunque, ecco a voi i sette più sconvolgentisvelati negli anni dagli Stati Uniti. Il progetto Iceworm, uno deiUSA (wikipedia) – curiosauro.itIl progetto Iceworm Come ogni altro Stato anche gli USA portano avanti progetti in sordina o del tutto celati alla popolazione. Dopo che questi progetti si sono conclusi o hanno esaurito la loro funzione, il ...

ATHOMICAAQUILA1 : da febbraio, quando i militari hanno preso il potere con un colpo di stato pochi mesi dopo aver vinto una schiaccia… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: Tutti i confini russi planetari, spazio orbitale compreso, circondati e armati. Dispiegamento di laboratori militari seg… - NikeSkywalker : Tutti i confini russi planetari, spazio orbitale compreso, circondati e armati. Dispiegamento di laboratori militar… - NikeSkywalker : @ItalianoRt Tutti i confini russi planetari, spazio orbitale compreso, circondati e armati. Dispiegamento di labora… - ILGalgano : Strategie politico-militari e servizi segreti del secondo conflitto mondiale nell'analisi di Giovanni Cecini e Robe… -

Ultime Notizie dalla rete : segreti militari

Gli Stati Uniti hanno blandito il presidente al Sisi anche in campi non, come l'...mosse americane gli egiziani hanno liberato Zaki dopo lo stop al processo ai funzionari dei servizi......dall'agosto del 1999 e avrà come protagonista l'ex agente del Kgb e direttore dei servizi, ... il recupero dell'orgoglio patriottico e imprese, come l'intervento in Siria e l'annessione ...Castellammare di Stabia. Appuntamento, questa settimana, con Giovanni Taranto, scrittore e giornalista, il quale ha presentato il suo ultimo libro “La fiamma spezzata”, edito per Avagliano editori, in ...Il mondo degli anti Covid-19 tra Austria e Germania è strettamente imparentato con la galassia nera. Gli 007: «Il negazionismo ha oltrepassato le linee rosse ...