Hong Kong, ricordare la repressione di piazza Tienanmen è illegale: tre attivisti condannati per la veglia pacifica del 2020 (Di giovedì 9 dicembre 2021) A Hong Kong ricordare i fatti di piazza Tienanmen è illegale. Lo ha deciso una sentenza della giudice Amanda Woodcock nei confronti di tre attivisti pro-democrazia che hanno preso parte alla veglia ‘illegale’ in ricordo della sanguinosa repressione del 1989 a Pechino. Tra questi c’è anche il magnate dei media Jimmy Lai, giudicato colpevole di partecipazione e incitamento all’adesione nel 2020 all’evento nel Porto Profumato. Oltre a Lai, 74enne fondatore del tabloid pro-democrazia Apple Daily, sono coinvolti anche l’ex giornalista Gwyneth Ho e il noto avvocato per i diritti Chow Hang-tung. La presenza di Lai alla conferenza stampa di presentazione dell’evento “è stato un atto deliberato per raccogliere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ai fatti di. Lo ha deciso una sentenza della giudice Amanda Woodcock nei confronti di trepro-democrazia che hanno preso parte alla’ in ricordo della sanguinosadel 1989 a Pechino. Tra questi c’è anche il magnate dei media Jimmy Lai, giudicato colpevole di partecipazione e incitamento all’adesione nelall’evento nel Porto Profumato. Oltre a Lai, 74enne fondatore del tabloid pro-democrazia Apple Daily, sono coinvolti anche l’ex giornalista Gwyneth Ho e il noto avvocato per i diritti Chow Hang-tung. La presenza di Lai alla conferenza stampa di presentazione dell’evento “è stato un atto deliberato per raccogliere ...

