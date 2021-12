Hockey ghiaccio | Alps League 2021-2022 | Renon supera Cortina | Asiago stende Vipiteno | Fassa rimonta Eisbären

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tanta Italia nella serata di. Quattro incontri sule ben sei squadre di casa nostra impegnate, con due derby di grande importanza.piegamentre Merano cede in casa contro Salisburgo. I MATCH DELLA SERATA Rittner Buam-S.G.Hafro 4-1: tutto facile per i padroni di casa che indirizzano il match sin dall’avvio con le reti di Osburn dopo 2:38 e 5:26, quindi con la doppietta di Lutz al 8:10 e 18:02 per il 4-0 a fine primo periodo. Per vedere un primo segnale dibisogna attendere il minuto 32:10 con Basaraba che ...

Advertising

anna_annie12 : RT @LiberoPetrucci: A Sofia è Hockey su ghiaccio - LiberoPetrucci : A Sofia è Hockey su ghiaccio - Max19711897 : @Antorco66 Che ricordo, 2006 ero al Palaghiaccio, Olimpiadi partita di hockey su ghiaccio Russia Slovacchia, vista… - fisg_it : ???? Italia under 20 di hockey su ghiaccio sconfitta 2-1 in Ungheria ???? con rete di Marco Zanetti. Il 10 dicembre alt… - CatelliRossella : Pechino 22: confermata presenza Cina nell'hockey ghiaccio - Sport - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio

Calcio esusi dividono la fetta più cospicua degli appassionati di sport, ma Medvedev e Rublev sono personaggi ormai mainstream. Medvedev, in particolare, dopo la vittoria agli Us ...... fase a gironi) - Arsenal - Barcellona (diretta streaming su DAZN ) 20.00(Alps League) - Due partite: Ritten - Cortina, Vipiteno - Asiago (non è prevista diretta tv/streaming) 20.Tanta Italia nella serata di Alps Hockey League 2021-2022. Quattro incontri sul ghiaccio e ben sei squadre di casa nostra impegnate, con due derby di grande importanza. Renon stende Cortina, Asiago pi ...Sotto l'albero tanti regali per chi pratica gli sport di squadra QUALCHE SUGGERIMENTO PER DONI ALL’INSEGNA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA ...