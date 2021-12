Highlights Lazio-Galatasaray 0-0, Europa League 2021/2022 (VIDEO) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights di Lazio-Galatasaray 0-0, match valido per la sesta giornata dei gironi di Europa League 2021/2022. All’Olimpico primo tempo mal giocato dai ragazzi di Sarri che non riescono a sfondare contro i turchi dell’esperto Terim. Nella ripresa un po’ di pressione in più da parte dei biancocelesti, ma manca il gol e quindi il pareggio a reti bianche vale solo il secondo posto e dunque gli spareggi. Di seguito le immagini salienti della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilcon glidi0-0, match valido per la sesta giornata dei gironi di. All’Olimpico primo tempo mal giocato dai ragazzi di Sarri che non riescono a sfondare contro i turchi dell’esperto Terim. Nella ripresa un po’ di pressione in più da parte dei biancocelesti, ma manca il gol e quindi il pareggio a reti bianche vale solo il secondo posto e dunque gli spareggi. Di seguito le immagini salienti della partita. SportFace.

