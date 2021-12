Highlights e gol Atalanta-Villarreal 2-3, Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Atalanta-Villarreal 2-3, match valido per la sesta giornata di Champions League 2021/2022. Disastrosa la Dea che al Gewiss Stadium trova la serata peggiore della sua stagione e viene sotterrata dalla doppietta di Danjuma e da Capoue che firmano il passaggio del turno del sottomarino giallo, inutili nel finale i gol di Malinovskyi e Zapata. Per gli orobici ci sarà la consolazione degli spareggi di Europa League. In alto le immagini salienti. LE PAGELLE IL SITO DELL’UEFA SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di2-3, match valido per la sesta giornata di. Disastrosa la Dea che al Gewiss Stadium trova la serata peggiore della sua stagione e viene sotterrata dalla doppietta di Danjuma e da Capoue che firmano il passaggio del turno del sottomarino giallo, inutili nel finale i gol di Malinovskyi e Zapata. Per gli orobici ci sarà la consolazione degli spareggi di Europa. In alto le immagini salienti. LE PAGELLE IL SITO DELL’UEFA SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Napoli-Leicester 3-2: video, gol e highlights: Il Napoli chiude al secondo posto il gruppo C di Europa League alle… - Pall_Gonfiato : L'#Atalanta perde in casa per mano del #Villarreal - infoitsport : Video Cska Sofia Roma 2-3: risultato, gol e highlights - Pall_Gonfiato : Il #Napoli batte il #Leicester per 3-2 - salva_savior : @andreeeee95 Io ho visto quasi tutte le partite in 3 giorni e ricordo solo Ajax e Bayern. A Dortmund (sempre in Ger… -