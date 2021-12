Harry Potter | la prima foto della reunion | si torna finalmente a Hogwarts

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Sembra stranore a casa, non ti pare?” – così Hermione Granger, al termine die la pietra filosofale, si rivolgeva al protagonista, all’interno dell’Express, pronta a fare ritorno a Londra. Una domanda che, a distanza di vent’anni, possiamo completamente ribaltare perché ormaiè la nostra casa! Lo è stata per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter

... e la notizia del rinvio al 2022 datata gennaio, non si è saputo molto altro di Hogwarts Legacy , nuovo titolo ambientato nell'universo narrativo di. Oggi 9 dicembre veniamo a sapere che ...Ieri, 8 dicembre 2021, festa dell'Immacolata, il film più visto nelle sale italiane è statoe la pietra filosofale , tornato sugli schermi in occasione del ventennale dalla sua prima uscita. Quasi 380mila euro incassati e 49.042 presenze " per carità, numeri irrisori rispetto ai ...Le festività sono vicine e anche quest'anno ti propongo alcuni titoli a tema disponibili su Prime Video per assaporare i giorni di festa con amici e famiglia.Sono passati ben vent'anni da quando il maghetto più famoso del mondo, faceva il suo esordio sul grande schermo. Nel 2001, infatti, uscì il primo capitolo di Harry Potter (" La pietra filosofale ", in ...