Halo: il nuovo teaser della serie svela la Spartan Squad e anticipa l'arrivo del trailer (Di giovedì 9 dicembre 2021) Paramount+ anticipa l'uscita del primo trailer della serie Halo con un nuovo teaser che svela il look della Spartan Squad. Un nuovo teaser trailer di Halo offre un primo sguardo alla Spartan Squad della serie TV di Paramount+ ispirata al celebre franchise di videogiochi e anticipa l'arrivo imminente del trailer. Basata sull'omonima serie di giochi di fantascienza per Xbox, Halo è incentrata sulla guerra tra il Comando spaziale delle Nazioni Unite e la razza aliena nota come Covenant nel ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) Paramount+l'uscita del primocon uncheil look. Undioffre un primo sguardo allaTV di Paramount+ ispirata al celebre franchise di videogiochi el'imminente del. Basata sull'omonimadi giochi di fantascienza per Xbox,è incentrata sulla guerra tra il Comando spaziale delle Nazioni Unite e la razza aliena nota come Covenant nel ...

