Guido Russo, il dentista del braccio in silicone da Giletti: «Volevo solo provocare, mi sono vaccinato il giorno dopo» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un’ospitata che ha fatto molto discutere quella di Guido Russo a «Non è l’Arena», la trasmissione televisiva di La7 condotta da Massimo Giletti. Il dentista di Biella, divenuto tristemente famoso per la sua scenata al centro vaccinale di via Carso dove si è presentato con un braccio in silicone per ottenere il Green pass, prova a giustificare la sua “performance”, raccontando la sua versione dei fatti. Accompagnato dal suo avvocato Max Veronese, il medico ha detto che la sua voleva essere soltanto una provocazione: «Si vedeva da lontano che fosse finto. Volevo che in quel momento arrivassero tutti, i responsabili dell’hub e i Carabinieri. Volevo un po’ di audience ma per una protesta piccola, personale, non su scala nazionale. Una provocazione per ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un’ospitata che ha fatto molto discutere quella dia «Non è l’Arena», la trasmissione televisiva di La7 condotta da Massimo. Ildi Biella, divenuto tristemente famoso per la sua scenata al centro vaccinale di via Carso dove si è presentato con uninper ottenere il Green pass, prova a giustificare la sua “performance”, raccontando la sua versione dei fatti. Accompagnato dal suo avvocato Max Veronese, il medico ha detto che la sua voleva essere soltanto una provocazione: «Si vedeva da lontano che fosse finto.che in quel momento arrivassero tutti, i responsabili dell’hub e i Carabinieri.un po’ di audience ma per una protesta piccola, personale, non su scala nazionale. Una provocazione per ...

