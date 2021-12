Guida assistita - Livello 3 sulle auto di serie | c' è la prima omologazione | via libera alla Mercedes

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Dal prossimo anno alcunepotranno utilizzare un sistema didi3 su strade aperte al pubblico. La notizia, pur potendo sembrare poco rilevante, in realtà ha un'importanza epocale. La Kba, l'rità tedesca dei trasporti, ha infatti approvato l'utilizzo del Drive Pilot della Stella su diversi trattistradali, mettendo così le basi per una diffusione aeuropeo del sistema. Tutto partirà, come sempre, dalle Sonderklasse: la Classe S e la EQS sono i primi modelli di Stoccarda ordinabili con questo tipo di Adas, che abbiamo già testato sulla pista di Immendingen proprio in occasione del lancio dell'ammiraglia elettrica. Non chiamatelanoma. Attenzione però: non si tratta di ...