GTA Online: Il 15 dicembre arriva The Contract (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rockstar Games è lieta di annunciare The Contract, una nuovissima storia di GTA Online con il ritorno di Franklin Clinton di GTA V, in cui aiuterai Franklin e i suoi amici a mettere in piedi la loro agenzia e ad ottenere il loro primo cliente importante: Dr. Dre. In questo nuovo corposo aggiornamento, i giocatori si collegano con Franklin, l’esperta hacker Imani, Lamar Davis e il cane Chop mentre lavorano per rintracciare il telefono scomparso del leggendario produttore con la musica inedita che contiene. L’aggiornamento verrà rilasciato il 15 dicembre con esclusivi brani nuovi di zecca di Dr. Dre insieme a una serie di artisti di grande successo, così come i primi aggiornamenti del quadrante della radio, tra cui una stazione radio completamente nuova, e molto altro ancora. Come tutti gli aggiornamenti di GTA ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rockstar Games è lieta di annunciare The, una nuovissima storia di GTAcon il ritorno di Franklin Clinton di GTA V, in cui aiuterai Franklin e i suoi amici a mettere in piedi la loro agenzia e ad ottenere il loro primo cliente importante: Dr. Dre. In questo nuovo corposo aggiornamento, i giocatori si collegano con Franklin, l’esperta hacker Imani, Lamar Davis e il cane Chop mentre lavorano per rintracciare il telefono scomparso del leggendario produttore con la musica inedita che contiene. L’aggiornamento verrà rilasciato il 15con esclusivi brani nuovi di zecca di Dr. Dre insieme a una serie di artisti di grande successo, così come i primi aggiornamenti del quadrante della radio, tra cui una stazione radio completamente nuova, e molto altro ancora. Come tutti gli aggiornamenti di GTA ...

Advertising

insidetgame : GTA Online: arriva una nuova storia con Franklin Clinton e Dr. Dre - IGNitalia : Dr. Dre è pronto a fare il suo debutto nel mondo di #GTAOnline con The Contract, una nuova espansione gratuita in u… - zazoomblog : GTA Online: arriva una nuova storia con Franklin Clinton e Dr. Dre - GamingToday4 : GTA Online: arriva un nuovo DLC! - SandyKim21 : RT @RockstarGames: Arriva The Contract, una nuova storia di GTA Online con Franklin Clinton e i suoi. Preparati per una nuova avventura co… -