GTA online | ecco il trailer del DLC gratis della storia e la data d’uscita

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Un trailer rilasciato poche ore fa rivela la data d'uscita di un nuovo DLC di GTA, che va ad aggiungere nuovi contenuti alla storia di questa modalità, tra cui Franklin e Dr. Dre Rockstar Games il mese scorso ha voluto aprire una finestra sui bei tempi andati, rilasciando digitalmente la remaster dei titoli più iconici della saga Grand Theft Auto, con una trilogy dedicata a GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas. In questi giorni, molti giocatori sono ancora in attesa dell'arrivo delle versioni fisiche della trilogia, con un rilascio rinviato a pochi giorni più avanti nel mese di dicembre, mentre per coloro che possiedono Nintendo Switch toccherà attendere il 2022. Nel frattempo, la casa di sviluppo ha voluto dare agli utenti un modo ...

GTA Online sta ottenendo una nuova storyline con Dr Dre e il personaggio principale di Grand Theft Auto 5 Franklin. Ambientato diversi anni dopo la campagna di GTA5, The Contract vede un ricco Franklin Clinton. Nel DLC, i giocatori dovranno aiutare il protagonista di GTA V. La data d'uscita di un nuovo DLC per la storia di GTA Online è stata annunciata da Rockstar Games attraverso un nuovo trailer. Rockstar Games è lieta di annunciare The Contract, una nuovissima storia di GTA Online con il ritorno di Franklin Clinton di GTA V, in cui aiuterai Franklin e i suoi amici a mettere in piedi la loro nuova attività. Il DLC uscirà il 15 dicembre.